Роджер Федерер: Матч с Хачановым будет интересным — у него ведь очень необычная подача
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над немцем Флорианом Майером в четвертьфинале турнира в Галле и поделился ожиданиями от встречи с россиянином Кареном Хачановым.
«Мне было важно проявлять агрессию на задней линии, чтобы показать Флориану всю мою мощь. Я старался выжать максимум из работы ног, чтобы доставать мячи с лёта. Кажется, план сработал.
Я оставался спокойным даже в самые непростые моменты. И на сеты подавал без волнения. Это значит, что я набираю лучшую форму.
Матч с Кареном будет интересным — у него ведь очень необычная подача. И форхенд не такой, как у всех. Хачанов мощный игрок, ему нравится выступать в Туре. Не очень хорошо его знаю, поэтому буду думать о своём теннисе. Мне нужно хорошо подавать, потому что сделать брейк будет непросто, — цитирует Федерера
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