Роджер Федерер: Матч с Хачановым будет интересным - у него ведь очень необычная подача

«Мне было важно проявлять агрессию на задней линии, чтобы показать Флориану всю мою мощь. Я старался выжать максимум из работы ног, чтобы доставать мячи с лёта. Кажется, план сработал.

Я оставался спокойным даже в самые непростые моменты. И на сеты подавал без волнения. Это значит, что я набираю лучшую форму.