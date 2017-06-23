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https://sport.mail.ru/news/tennis/30175059/
23 июня 2017, 23:03 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Матч с Хачановым будет интересным — у него ведь очень необычная подача

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над немцем Флорианом Майером в четвертьфинале турнира в Галле и поделился ожиданиями от встречи с россиянином Кареном Хачановым.

«Мне было важно проявлять агрессию на задней линии, чтобы показать Флориану всю мою мощь. Я старался выжать максимум из работы ног, чтобы доставать мячи с лёта. Кажется, план сработал.

Я оставался спокойным даже в самые непростые моменты. И на сеты подавал без волнения. Это значит, что я набираю лучшую форму.

Матч с Кареном будет интересным — у него ведь очень необычная подача. И форхенд не такой, как у всех. Хачанов мощный игрок, ему нравится выступать в Туре. Не очень хорошо его знаю, поэтому буду думать о своём теннисе. Мне нужно хорошо подавать, потому что сделать брейк будет непросто, — цитирует Федерера пресс-служба АТР.
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