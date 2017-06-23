Зарина Дияс получила wild card в основную сетку «Уимблдона»
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс примет участие в британском «Уимблдоне», который является третьим в сезоне турнире серии «Большого шлема», передает корреспондент Vesti.kz.
Она получила wild card от организаторов, так как стала победительницей турнира серии ITF в Манчестере. На «Уимблдоне» Дияс стартует с первого круга основной сетки. В Лондоне она выступала с 2014 по 2016 год, а лучшего результата добилась в дебютном турнире, когда дошла до второго круга.
Стоит отметить, что Дияс стала единственной иностранкой, получившей wild card в женскую сетку «Уимблдона"-2017. Остальные четыре приглашения отправились британкам Лауре Робсон, Кэти Болтер, Наоми Броуди и Хизер Уотсон, а обладателей еще трех wild сard организаторы назовут позднее.
В женском одиночном разряде «Уимблдона» сыграют 128 теннисисток, из которых 52 сразу попали в основную сетку. Полный состав участников будет назван 30 июня, а сама основная сетка женского турнира пройдет с 3 по 15 июля.
Действующей победительницей «Уимблдона» является Серена Уильямс, но американка не примет участие в турнире 2017 года
Wild card выдается игроками, которые не могут принять участие в турнире
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