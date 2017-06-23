Зарина Дияс получила wild card в основную сетку «Уимблдона»

Она получила wild card от организаторов, так как стала победительницей турнира серии ITF в Манчестере. На «Уимблдоне» Дияс стартует с первого круга основной сетки. В Лондоне она выступала с 2014 по 2016 год, а лучшего результата добилась в дебютном турнире, когда дошла до второго круга.

Стоит отметить, что Дияс стала единственной иностранкой, получившей wild card в женскую сетку «Уимблдона"-2017. Остальные четыре приглашения отправились британкам Лауре Робсон, Кэти Болтер, Наоми Броуди и Хизер Уотсон, а обладателей еще трех wild сard организаторы назовут позднее.

В женском одиночном разряде «Уимблдона» сыграют 128 теннисисток, из которых 52 сразу попали в основную сетку. Полный состав участников будет назван 30 июня, а сама основная сетка женского турнира пройдет с 3 по 15 июля.

Действующей победительницей «Уимблдона» является Серена Уильямс, но американка не примет участие в турнире 2017 года из-за беременности и не сможет защитить чемпионский титул.