Карен Хачанов: Нам с Рублёвым тяжело играть друг против друга

«Мне тяжело играть против Андрея. Он провёл отличный матч, а я здорово начал встречу — хорошо принимал и подавал. Старался по максимуму давить на него, но потом сбавил, и Рублёв начал атаковать.

В итоге всё свелось к тому, что тот, кто пробивал первым, занимал середину корта и заставлял другого бегать. Действуешь агрессивнее — забираешь очки.