Карен Хачанов: Нам с Рублёвым тяжело играть друг против друга
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Галле.
«Мне тяжело играть против Андрея. Он провёл отличный матч, а я здорово начал встречу — хорошо принимал и подавал. Старался по максимуму давить на него, но потом сбавил, и Рублёв начал атаковать.
В итоге всё свелось к тому, что тот, кто пробивал первым, занимал середину корта и заставлял другого бегать. Действуешь агрессивнее — забираешь очки.
Этот результат прибавит мне уверенности. Каждая победа помогает психологически. Мне нравится выигрывать матчи. Постараюсь сосредоточиться на полуфинале, но буду играть лучше, — цитирует Хачанова
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