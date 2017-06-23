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23 июня 2017, 20:31 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов: Нам с Рублёвым тяжело играть друг против друга

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Галле.

«Мне тяжело играть против Андрея. Он провёл отличный матч, а я здорово начал встречу — хорошо принимал и подавал. Старался по максимуму давить на него, но потом сбавил, и Рублёв начал атаковать.

В итоге всё свелось к тому, что тот, кто пробивал первым, занимал середину корта и заставлял другого бегать. Действуешь агрессивнее — забираешь очки.

Этот результат прибавит мне уверенности. Каждая победа помогает психологически. Мне нравится выигрывать матчи. Постараюсь сосредоточиться на полуфинале, но буду играть лучше, — цитирует Хачанова пресс-служба Тура.
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