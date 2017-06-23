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https://sport.mail.ru/news/tennis/30173866/
23 июня 2017, 19:55 | Теннис | Чемпионат.com

Допинг-тест показал наличие кокаина в крови Даниэля Эванса

Стало известно, что британец Даниэль Эванс провалил допинг-тест в апреле этого года.

В его пробе были обнаружены следы кокаина. Об этом сообщил сам теннисист, сопроводивший это комментарием, что «совершил ошибку и должен признать это».

С апреля Эванс выиграл всего два матча — у бразильца Тьяго Монтейро и немца Миши Зверева в Барселоне. На всех «Мастерсах-1000», а также на «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге. Травяной сезон Даниэль начать не успел — с турнира «500» в Лондоне он снялся.

Сразу после заявления о положительном допинг-тесте Эванс удалил все свои аккаунты в социальных сетях.
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