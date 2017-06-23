Допинг-тест показал наличие кокаина в крови Даниэля Эванса
Стало известно, что британец Даниэль Эванс провалил
допинг-тест в апреле этого года.
В его пробе были обнаружены следы кокаина. Об этом сообщил сам теннисист, сопроводивший это комментарием, что «совершил ошибку и должен признать это».
С апреля Эванс выиграл всего два матча — у бразильца Тьяго Монтейро и немца Миши Зверева в Барселоне. На всех «Мастерсах-1000», а также на «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге. Травяной сезон Даниэль начать не успел — с турнира «500» в Лондоне он снялся.
Сразу после заявления о положительном
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