Лондон. Даниил Медведев потерпел поражение от Григора Димитрова в четвертьфинале

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Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут, за которые Даниил четырнадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Григор сделал девять эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче.

В полуфинале турнира в Лондоне Григор сыграет либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.