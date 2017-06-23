Лондон. Даниил Медведев потерпел поражение от Григора Димитрова в четвертьфинале
60-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в четвертьфинале соревнований Aegon Championships уступио болгарину Григору Димитрову, занимающему 11-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/3, 6/3.
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Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут, за которые Даниил четырнадцать раз подал навылет и реализовал три
В полуфинале турнира в Лондоне Григор сыграет либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.
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