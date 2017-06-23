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https://sport.mail.ru/news/tennis/30173759/
23 июня 2017, 19:50 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Даниил Медведев потерпел поражение от Григора Димитрова в четвертьфинале

60-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в четвертьфинале соревнований Aegon Championships уступио болгарину Григору Димитрову, занимающему 11-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/3, 6/3.

60-я ракетка мира российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> в четвертьфинале соревнований Aegon Championships <span class=error>уступио</span> болгарину <span class=error>Григору</span> <span class=error>Димитрову</span> занимающему 11-е место мирового рейтинга — 6/3 6/3 6/3. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут, за которые Даниил четырнадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Григор сделал девять эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче.

В полуфинале турнира в Лондоне Григор сыграет либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.
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