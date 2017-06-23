Однорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турнире

23-летний спортсмен в первом раунде основной сетки турнира в Гуаме со счетом 6:0, 6:0 обыграл 18-летнего Кристофера Карджигана.

«Думаю, что я первый игрок без одной из конечностей, кто набрал очко в профессиональном туре. Это всегда было моей мечтой», — сказал Хант после своей победы. Он добавил, что хотел бы вдохновить других людей с инвалидностью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Alex Hunt, el primer tenista discapacitado en lograr un punto ATP en la historia del <a href="https://twitter.com/hashtag/tenis?src=hash">#tenis</a> ????<a href="https://t.co/UanSAOSbfL">https://t.co/UanSAOSbfL</a> <a href="https://t.co/ivPWlzU6oM">pic.twitter.com/ivPWlzU6oM</a></p>— Sp_ Tenis (@Sp_Tenis) <a href="https://twitter.com/Sp_Tenis/status/877850370617131008">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее Хант одерживал победу только в квалификации «челленджера» в Индонезии, что не приносило ему баллов в табель о рангах.

Хант планирует провести полноценный сезон на турнирах в Испании, Португалии и Марокко.

По словам Ханта, его главная цель — когда-нибудь сыграть на турнире «Большого шлема». «Я не представляю, как этого добиться. Я просто стараюсь много тренироваться и показывать свою лучшую игру. Посмотрим, что будет», — сказал теннисист.

Новозеландец — единственный профессиональный теннисист, выступающий с протезом руки. Учитывая свои физические особенности, он старается делать упор на сильную подачу и удар справа (форхенд).

Ранее в сети был опубликован видеосюжет об Алексе Ханте.

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