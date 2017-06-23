Однорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турнире
Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP).
23-летний спортсмен в первом раунде основной сетки турнира в Гуаме со счетом 6:0, 6:0 обыграл 18-летнего Кристофера Карджигана.
«Думаю, что я первый игрок без одной из конечностей, кто набрал очко в профессиональном туре. Это всегда было моей мечтой», — сказал Хант после своей победы. Он добавил, что хотел бы вдохновить других людей с инвалидностью.
Ранее Хант одерживал победу только в квалификации «челленджера» в Индонезии, что не приносило ему баллов в табель о рангах.
Хант планирует провести полноценный сезон на турнирах в Испании, Португалии и Марокко.
По словам Ханта, его главная цель —
Новозеландец — единственный профессиональный теннисист, выступающий с протезом руки. Учитывая свои физические особенности, он старается делать упор на сильную подачу и удар справа (форхенд).
Ранее в сети был опубликован видеосюжет об Алексе Ханте.
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