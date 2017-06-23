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https://sport.mail.ru/news/tennis/30173646/
23 июня 2017, 19:28 | Теннис | Советский спорт

Однорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турнире

Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

23-летний спортсмен в первом раунде основной сетки турнира в Гуаме со счетом 6:0, 6:0 обыграл 18-летнего Кристофера Карджигана.

«Думаю, что я первый игрок без одной из конечностей, кто набрал очко в профессиональном туре. Это всегда было моей мечтой», — сказал Хант после своей победы. Он добавил, что хотел бы вдохновить других людей с инвалидностью.

Ранее Хант одерживал победу только в квалификации «челленджера» в Индонезии, что не приносило ему баллов в табель о рангах.

Хант планирует провести полноценный сезон на турнирах в Испании, Португалии и Марокко.

По словам Ханта, его главная цель — когда-нибудь сыграть на турнире «Большого шлема». «Я не представляю, как этого добиться. Я просто стараюсь много тренироваться и показывать свою лучшую игру. Посмотрим, что будет», — сказал теннисист.

Новозеландец — единственный профессиональный теннисист, выступающий с протезом руки. Учитывая свои физические особенности, он старается делать упор на сильную подачу и удар справа (форхенд).

Ранее в сети был опубликован видеосюжет об Алексе Ханте.
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