Швейцарец Федерер пробился в полуфинал теннисного турнира в немецком Халле
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
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В матче ¼ финала Федерер, являющийся первой ракеткой турнира, обыграл немца Флориана Майера со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 7 минут.
За выход в финал соревнований Федерер сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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