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23 июня 2017, 19:26 | Теннис | Р-Спорт

Швейцарец Федерер пробился в полуфинал теннисного турнира в немецком Халле

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> пробился в полуфинал теннисного турнира в немецком Халле призовой фонд которого превышает 18 миллиона евро. Увеличить
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В матче ¼ финала Федерер, являющийся первой ракеткой турнира, обыграл немца Флориана Майера со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 7 минут.

За выход в финал соревнований Федерер сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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