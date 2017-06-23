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https://sport.mail.ru/news/tennis/30173379/
23 июня 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Петра Квитова в двух сетах обыграла Кристину Младенович

16-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова, в четвертьфинале соревнований Aegon Classic Birmingham оказалась сильнее француженки Кристины Младенович, занимающей 12-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (5).

16-я ракетка мира чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span> в четвертьфинале соревнований Aegon Classic Birmingham оказалась сильнее француженки Кристины Младенович занимающей 12-е место мирового рейтинга — 6/4 7/6 (5). Увеличить
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За 1 час 43 минуты матча Петра восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Тогда как Кристина сделала восемь эйсов и два брейка, четыре раза ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:1 в пользу чешки.

В полуфинале турнира в Бирмингеме Квитова сыграет со своей соотечественницей Люси Шафаржовой.
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