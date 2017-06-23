Бирмингем. Петра Квитова в двух сетах обыграла Кристину Младенович

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За 1 час 43 минуты матча Петра восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Тогда как Кристина сделала восемь эйсов и два брейка, четыре раза ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:1 в пользу чешки.

В полуфинале турнира в Бирмингеме Квитова сыграет со своей соотечественницей Люси Шафаржовой.