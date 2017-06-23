Бирмингем. Петра Квитова в двух сетах обыграла Кристину Младенович
16-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова, в четвертьфинале соревнований Aegon Classic Birmingham оказалась сильнее француженки Кристины Младенович, занимающей 12-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (5).
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За 1 час 43 минуты матча Петра восемь раз подала навылет и реализовала три
В полуфинале турнира в Бирмингеме Квитова сыграет со своей соотечественницей Люси Шафаржовой.
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