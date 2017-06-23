Мальорка. Анастасия Севастова победила Ану Конюх
19-я ракетка мира, латвийская теннисистка Анастасия Севастова в четвертьфинале турнира на Мальорке взяла верх над хорваткой Аной Конюх, занимающей 28-е место мирового рейтинга, — 7/5, 1/6, 7/6 (5).
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За 2 часа 17 минут матча Анастасия сделала по шесть эйсов и брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Ана четыре раза подала навылет и реализовала семь
За выход в финал соревнований Mallorca Open Севастова поборется либо с итальянкой Робертой Винчи, либо с француженкой Каролин Гарсия.
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