Люси Шафаржова во второй раз за неделю отыгрывает минимум два матчбола

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, Шафаржова уже во второй раз на текущей неделе уходит с матчболов — в стартовой встрече с Доминикой Цибулковой она отыграла два матч-пойнта.