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23 июня 2017, 17:56 | Теннис | GoTennis.ru

Люси Шафаржова во второй раз за неделю отыгрывает минимум два матчбола

В победном поединке ¼ финала турнира в Бирмингеме против австралийки Дарьи Гавриловой чешская теннисистка Люси Шафаржова отыграла три матч-пойнта.

В победном поединке ¼ финала турнира в Бирмингеме против австралийки Дарьи <span class=error>Гавриловой</span> чешская теннисистка <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржова</span> отыграла три <nobr>матч-пойнта.</nobr> Увеличить
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Таким образом, Шафаржова уже во второй раз на текущей неделе уходит с матчболов — в стартовой встрече с Доминикой Цибулковой она отыграла два матч-пойнта.
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