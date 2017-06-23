Люси Шафаржова во второй раз за неделю отыгрывает минимум два матчбола
В победном поединке ¼ финала турнира в Бирмингеме против австралийки Дарьи Гавриловой чешская теннисистка Люси Шафаржова отыграла три
матч-пойнта.
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Таким образом, Шафаржова уже во второй раз на текущей неделе уходит с матчболов — в стартовой встрече с Доминикой Цибулковой она отыграла два
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