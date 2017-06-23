Лондон. Марин Чилич в двух сетах обыграл Дональда Янга

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За 1 час 25 минут матча Марин одиннадцать раз подал навылет и реализовал два брейка, не сделав двойных ошибок. Тогда как Дональд совершил четыре эйса и восемь раз ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу хорвата.

В полуфинале турнира в Лондоне Чилич выступит против Жиля Мюллера из Люксембурга.