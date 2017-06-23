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23 июня 2017, 17:39 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Марин Чилич в двух сетах обыграл Дональда Янга

Седьмая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в четвертьфинале соревнований Aegon Championships оказался сильнее американца Дональда Янга, занимающего 55-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/5.

Седьмая ракетка мира хорватский теннисист Марин <span class=error>Чилич</span> в четвертьфинале соревнований Aegon Championships оказался сильнее американца <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Янга</span> занимающего 55-е место мирового рейтинга — 6/4 7/5. Увеличить
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За 1 час 25 минут матча Марин одиннадцать раз подал навылет и реализовал два брейка, не сделав двойных ошибок. Тогда как Дональд совершил четыре эйса и восемь раз ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу хорвата.

В полуфинале турнира в Лондоне Чилич выступит против Жиля Мюллера из Люксембурга.
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