Галле. Ришар Гаске вышел в полуфинал

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За 1 час 33 минуты матча Ришар сделал по пять эйсов и брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Робин семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу француза.