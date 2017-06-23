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23 июня 2017, 17:38 | Теннис | GoTennis.ru

Галле. Ришар Гаске вышел в полуфинал

30-я ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, в четвертьфинале соревнований Gerry Weber Open оказался сильнее голландца Робина Хаазе, занимающего 42-е место рейтинга АТР, — 6/1, 3/6, 6/1.

30-я ракетка мира французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> в четвертьфинале соревнований Gerry Weber <span class=error>Open</span> оказался сильнее голландца <span class=error>Робина</span> <span class=error>Хаазе</span> занимающего 42-е место рейтинга <span class=error>АТР</span> — 6/1 3/6 6/1. Увеличить
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За 1 час 33 минуты матча Ришар сделал по пять эйсов и брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Робин семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу француза.

В полуфинале турнира в немецком городе Галле Гаске сразится либо с испанцем Роберто Баустистой-Агутом, либо с хозяином кортов Александром Зверевым.
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