Галле. Ришар Гаске вышел в полуфинал
30-я ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, в четвертьфинале соревнований Gerry Weber Open оказался сильнее голландца Робина Хаазе, занимающего 42-е место рейтинга АТР, — 6/1, 3/6, 6/1.
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За 1 час 33 минуты матча Ришар сделал по пять эйсов и брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Робин семь раз подал навылет и реализовал два
В полуфинале турнира в немецком городе Галле Гаске сразится либо с испанцем Роберто
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