Лучшие матчи последних десяти лет. 16-е место. Как Федерер преподал урок Джоковичу

Текущий сезон будто бы возвращает болельщиков в Золотую эпоху тенниса — Надаль и Федерер доминируют в Туре, борются за звание первой ракетки мира и делят «мэйджоры». Энди Маррей пытается справиться со своим организмом, многие говорят о том, что Новак Джокович может прибавить и забрать все титулы, а Вавринка иногда просыпается и побеждает всех. Идиллия.



Да и в женском Туре всё стало интереснее — без Серены, Азаренко и Шараповой в WTA снова нет единоличного лидера, так что каждый турнир может подарить болельщикам множество интереснейших историй.



В связи с этим мы хотим вспомнить двадцать главных историй прошедших десяти лет (текущий год учитывать не будем — он ещё не закончился; так что отсчёт будет вестись с 2007 по 2016 годы).



Сегодня — один из самых ярких матчей Открытого первенства Франции, в котором Роджер Федерер ещё раз доказал миру, что достоин зваться королём тенниса.

Полуфинал «Ролан Гаррос"-2011



Роджер Федерер — Новак Джокович, 7/6 (5), 6/3, 3/6, 7/6 (5)



Час был поздний, небо хмурилось, а аудитория корта Филиппа Шатрие была более чем готова к зрелищу. Оглядываясь назад, мы видим зловещие знаки, не предвещавшие Джоковичу ничего хорошего, всё более явно. Сложно представить эмоционально более трудный момент для 25-летнего спортсмена. В тот период Новак продолжал свою шестимесячную серию без поражений, которая длилась уже 43 матча. Ещё одна победа, и он впервые станет первой ракеткой мира и наконец-то выиграет «Ролан Гаррос». Конечно, был всего один по-настоящему честный способ добиться этого — пройти тест крутости, встретившись с главным чемпионом «Шлемов» — любимцем французской публики — на том, что казалось его домашним кортом.



Кричалки и слова поддержки в адрес Федерера начались уже на разминке, и казалось, что они наполняют силами тогда ещё относительно молодые ноги швейцарца. Он — как и обычно — виртуозно атаковал, но в тот день определяющим фактором стало другое — обезоруживающая защита Роджера. Федерер действовал вполне себе по-джоковичевски, умудряясь покрывать весь корт, иногда выцарапывая мяч на задней линии. Оказавшись эмоционально стабильнее нервничающего серба на тай-брейке первого сета, швейцарец включился на полную катушку во втором. Несмотря на то, что в решающей партии было несколько моментов, когда ситуация колебалась, как в «Матч-пойнте», в итоге Федерер закрыл все вопросы, совершив удивительное путешествие к своему былому властному расцвету.



В 21:30 по местному времени умирающее солнце подгоняло соперников, и Федерер понимал это — 6:3 на тай-брейке, тройной матч-пойнт. Но когда Джокович дважды удержал подачу, начало казаться, что встреча продолжится завтра, и в пятом сете серб станет фаворитом. Но Роджер, понимавший насколько опасен приём Новака, не позволил оппоненту воспользоваться шансом. Швейцарец эйсом влупил в пересечение линий корта, а затем издал боевой клич, помахав пальцем в сторону своей ложи.



«Я просто почувствовал, что если соперник позволяет тебе так оторваться, ты можешь выкарабкаться к победе в любом случае», — потом рассказывал Роджер. «Я знал, что мне удастся победить».

Возможно, швейцарец уже не был первой ракеткой мира, но он громко напомнил Джоковичу, верным французским поданным и всему миру, что у него есть более крутое звание — он всё ещё был Федерером.