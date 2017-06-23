Кэтрин Беллис впервые стала полуфиналисткой турнира WTA
Благодаря победе над чешской теннисисткой Кристиной Плишковой американка Кэтрин Беллис преодолела барьер четвертьфинала соревнований на Мальорке.
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Таким образом, Бэллис впервые в карьере стала полуфиналисткой на турнире уровня WTA. Отметим, что американка впервые играет на профессиональных травяных соревнованиях.
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