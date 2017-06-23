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https://sport.mail.ru/news/tennis/30172342/
23 июня 2017, 17:24 | Теннис | GoTennis.ru

Кэтрин Беллис впервые стала полуфиналисткой турнира WTA

Благодаря победе над чешской теннисисткой Кристиной Плишковой американка Кэтрин Беллис преодолела барьер четвертьфинала соревнований на Мальорке.

Благодаря победе над чешской теннисисткой Кристиной <span class=error>Плишковой</span> американка <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> преодолела барьер четвертьфинала соревнований на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Таким образом, Бэллис впервые в карьере стала полуфиналисткой на турнире уровня WTA. Отметим, что американка впервые играет на профессиональных травяных соревнованиях.
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