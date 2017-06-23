Бирмингем. Дарья Гаврилова не справилась с Люси Шафаржовой

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Матч продолжался 3 часа 3 минуты. За это время теннисистки выполнили по шесть эйсов. При этом 23-летняя Гаврилова девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 30-летняя Шафаржова допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:2 в пользу чешки.

В полуфинале соревнований Aegon Classic Birmingham Шафаржова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с чешкой Петрой Квитовой.