Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30172155/
23 июня 2017, 17:09 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Дарья Гаврилова не справилась с Люси Шафаржовой

21-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, проиграла чешке Люси Шафаржовой, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 3/6, 6/7 (5) в четвертьфинале турнира в Бирмингеме.

21-я ракетка мира австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> проиграла чешке <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/6 (4) 3/6 6/7 (5) в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. За это время теннисистки выполнили по шесть эйсов. При этом 23-летняя Гаврилова девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 30-летняя Шафаржова допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:2 в пользу чешки.

В полуфинале соревнований Aegon Classic Birmingham Шафаржова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с чешкой Петрой Квитовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

24 июня стартует юношеское Первенство Москвы

Бирмингем. Дарья Гаврилова не справилась с Люси Шафаржовой

Энди Маррей: У меня по-прежнему есть шансы на успех на Уимблдоне