Бирмингем. Дарья Гаврилова не справилась с Люси Шафаржовой
21-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, проиграла чешке Люси Шафаржовой, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 3/6, 6/7 (5) в четвертьфинале турнира в Бирмингеме.
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Матч продолжался 3 часа 3 минуты. За это время теннисистки выполнили по шесть эйсов. При этом 23-летняя Гаврилова девять раз ошиблась при подаче и реализовала три
В полуфинале соревнований Aegon Classic Birmingham Шафаржова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с чешкой Петрой Квитовой.
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