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https://sport.mail.ru/news/tennis/30170947/
23 июня 2017, 15:40 | Теннис | Чемпионат.com

19 эйсов помогли Хачанову одолеть Рублёва в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Галле, в трёх сетах одолев своего соотечественника Андрея Рублёва (WC) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> пробился в полуфинал турнира в <span class=error>Галле</span> в трёх сетах одолев своего соотечественника Андрея <span class=error>Рублёва</span> (WC) со счётом 7:6 (10:8) 4:6 6:3. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Карен 19 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Андрея 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Хачанов поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Флорианом Майером.
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