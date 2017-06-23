19 эйсов помогли Хачанову одолеть Рублёва в четвертьфинале турнира в Галле
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Галле, в трёх сетах одолев своего соотечественника Андрея Рублёва (WC) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Карен 19 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8
За выход в финал Хачанов поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Флорианом Майером.
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