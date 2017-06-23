19 эйсов помогли Хачанову одолеть Рублёва в четвертьфинале турнира в Галле

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Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Карен 19 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Андрея 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Хачанов поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Флорианом Майером.