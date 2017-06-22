Даниил Медведев: Впервые играл на центральном корте турнира Queen’s Club

«Конечно, я нервничал. Для меня каждый матч, который я провожу, очень волнителен. А на этот раз я впервые играл на центральном корте турнира Queen’s Club. Тем не менее, мне удалось совладать с нервами и продемонстрировать отличную игру. Здорово, что я смог победить», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.