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22 июня 2017, 23:56 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев: Впервые играл на центральном корте турнира Queen’s Club

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей победы во втором круге турнира в Лондоне.

«Конечно, я нервничал. Для меня каждый матч, который я провожу, очень волнителен. А на этот раз я впервые играл на центральном корте турнира Queen’s Club. Тем не менее, мне удалось совладать с нервами и продемонстрировать отличную игру. Здорово, что я смог победить», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
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22 июня

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