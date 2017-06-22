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22 июня 2017, 23:06 | Теннис | GoTennis.ru

Ана Конюх: Против Азаренко всегда сложно играть

Хорватка Ана Конюх прокомментировала свою победу в матче против беларуски Виктории Азаренко на турнире на Мальорке.

«Я знаю, что Азаренко только возвращается после перерыва, но против неё всегда сложно играть, потому что она одна из лучших теннисисток в мире. Сегодня у меня была огромная мотивация. Я рада, что смогла сыграть хорошо и победить», — приводит слова Конюх официальный сайт WTA.
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Новости Тенниса

Виктория Азаренко уступила во втором круге теннисного турнира на Мальорке

Виктория Азаренко уступила во втором круге теннисного турнира на Мальорке

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла во втором круге на турнире в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Анне Конюх из Хорватии со счетом 1:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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