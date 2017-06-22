Ана Конюх: Против Азаренко всегда сложно играть
Хорватка Ана Конюх прокомментировала свою победу в матче против беларуски Виктории Азаренко на турнире на Мальорке.
«Я знаю, что Азаренко только возвращается после перерыва, но против неё всегда сложно играть, потому что она одна из лучших теннисисток в мире. Сегодня у меня была огромная мотивация. Я рада, что смогла сыграть хорошо и победить», — приводит слова Конюх официальный сайт WTA.
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