Бирмингем. Йоханна Конта не справилась с Коко Вандевеге
Седьмая ракетка мира, британка Йоханна Конта, уступила американке Коко Вандевеге, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/3 во втором круге турнира в Бирмингеме.
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время 26-летняя Конта сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного
В четвертьфинале соревнований Aegon Classic Birmingham Вандевеге поборется с испанкой Гарбин Мугурусой.
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