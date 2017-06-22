Бирмингем. Йоханна Конта не справилась с Коко Вандевеге

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время 26-летняя Конта сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта, а 25-летняя Вандевеге четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу британки.

В четвертьфинале соревнований Aegon Classic Birmingham Вандевеге поборется с испанкой Гарбин Мугурусой.