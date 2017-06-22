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https://sport.mail.ru/news/tennis/30162297/
22 июня 2017, 22:23 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Йоханна Конта не справилась с Коко Вандевеге

Седьмая ракетка мира, британка Йоханна Конта, уступила американке Коко Вандевеге, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/3 во втором круге турнира в Бирмингеме.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время 26-летняя Конта сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта, а 25-летняя Вандевеге четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу британки.

В четвертьфинале соревнований Aegon Classic Birmingham Вандевеге поборется с испанкой Гарбин Мугурусой.
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