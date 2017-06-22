Галле. Роджер Федерер сломил сопротивление Миши Зверева
Пятая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, одолел немца Мишу Зверева, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/4 и вышел в четвертьфинал турнира в Галле.
За 1 час 31 минуту матча 35-летний Федерер сделал пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал один
В ¼ финала соревнований Gerry Weber Open Федерер померится силами с ещё одним немцем Флорианом Майером.
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