Галле. Роджер Федерер сломил сопротивление Миши Зверева

За 1 час 31 минуту матча 35-летний Федерер сделал пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 29-летний Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу швейцарца.

В ¼ финала соревнований Gerry Weber Open Федерер померится силами с ещё одним немцем Флорианом Майером.