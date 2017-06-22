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https://sport.mail.ru/news/tennis/30161902/
22 июня 2017, 21:28 | Теннис | GoTennis.ru

Галле. Роджер Федерер сломил сопротивление Миши Зверева

Пятая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, одолел немца Мишу Зверева, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/4 и вышел в четвертьфинал турнира в Галле.

За 1 час 31 минуту матча 35-летний Федерер сделал пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 29-летний Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу швейцарца.

В ¼ финала соревнований Gerry Weber Open Федерер померится силами с ещё одним немцем Флорианом Майером.
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