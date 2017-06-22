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22 июня 2017, 21:19 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко уступила во втором круге теннисного турнира на Мальорке

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла во втором круге на турнире в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Анне Конюх из Хорватии со счетом 1:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ведущая белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> проиграла во втором круге на турнире в испанской <span class=error>Мальорке</span> (призовой фонд — 250 тыс.) Анне Конюх из Хорватии со счетом 1:6 3:6. Увеличить
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Соперница белоруски занимает 28-е место в рейтинга Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA) и является одной из самых перспективных молодых игроков. Анна Конюх с первых розыгрышей захватила преимущество. Она мощно и точно выполняла свою подачу и уверенно действовала при игре на задней линии. Виктория Азаренко после тяжелого поединка с японкой Рисой Одзаки, который белоруска выиграла, отыграв несколько матчболов, во встрече второго круга допускала много ошибок и не выдерживала заданный представительницей Хорватии темп.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вернулась в профессиональный тур после рождения сына и пытается снова занять лидирующие позиции в мировом женском теннисе.

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Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой Одзаки

Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой Одзаки

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко возвращается в мировой теннисный тур. В первом раунде соревнований в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Азаренко сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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