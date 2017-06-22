Виктория Азаренко уступила во втором круге теннисного турнира на Мальорке
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла во втором круге на турнире в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Анне Конюх из Хорватии со счетом 1:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Соперница белоруски занимает 28-е место в рейтинга Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA) и является одной из самых перспективных молодых игроков. Анна Конюх с первых розыгрышей захватила преимущество. Она мощно и точно выполняла свою подачу и уверенно действовала при игре на задней линии. Виктория Азаренко после тяжелого поединка с японкой Рисой Одзаки, который белоруска выиграла, отыграв несколько матчболов, во встрече второго круга допускала много ошибок и не выдерживала заданный представительницей Хорватии темп.
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