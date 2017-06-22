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https://sport.mail.ru/news/tennis/30161523/
22 июня 2017, 20:08 | Теннис | БЕЛТА

Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене»

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации тенниса.

Решающие поединки в борьбе за почетный трофей состоятся 11 и 12 ноября и пройдут на твердом покрытии. На пути к финалу белорусские теннисистки обыграли команды Нидерландов и Швейцарии. Увеличить
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Решающие поединки в борьбе за почетный трофей состоятся 11 и 12 ноября и пройдут на твердом покрытии. На пути к финалу белорусские теннисистки обыграли команды Нидерландов и Швейцарии.

После победы в полуфинале над командой Швейцарии во главе с Мартиной Хингис рассматривалась возможность проведения финального матча с американками в «Минск-Арене». Однако выбор был сделан в пользу уже опробованного для проведения теннисных матчей спорткомплекса.

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Белорусские теннисистки обыграли швейцарок со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Федерации

Белорусские теннисистки обыграли швейцарок со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Федерации

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси обыграли команду Швейцарии со счетом 3:2 в полуфинальной матче Кубка Федерации, который завершился на корте минской «Чижовка-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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