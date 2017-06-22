Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене»
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе Федерации тенниса.
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Решающие поединки в борьбе за почетный трофей состоятся 11 и 12 ноября и пройдут на твердом покрытии. На пути к финалу белорусские теннисистки обыграли команды Нидерландов и Швейцарии.
После победы в полуфинале над командой Швейцарии во главе с Мартиной Хингис рассматривалась возможность проведения финального матча с американками в «Минск-Арене». Однако выбор был сделан в пользу уже опробованного для проведения теннисных матчей спорткомплекса.
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