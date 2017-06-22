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https://sport.mail.ru/news/tennis/30161282/
22 июня 2017, 19:30 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Даниил Медведев отдал сопернику лишь четыре гейма

60-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, сломил сопротивление австралийца Танаси Коккинакиса, занимающего 698-ю строчку рейтинга ATP, с счётом 6/2, 6/2 и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне.

Матч продолжался 59 минут. За это время 21-летний Медведев сделал 12 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Австралии дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале соревнований Aegon Championships Медведев скрестит ракетки с болгарином Григором Димитровым.
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