Лондон. Даниил Медведев отдал сопернику лишь четыре гейма

Матч продолжался 59 минут. За это время 21-летний Медведев сделал 12 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Австралии дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале соревнований Aegon Championships Медведев скрестит ракетки с болгарином Григором Димитровым.