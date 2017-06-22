Лондон. Даниил Медведев отдал сопернику лишь четыре гейма
60-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, сломил сопротивление австралийца Танаси Коккинакиса, занимающего 698-ю строчку рейтинга ATP, с счётом 6/2, 6/2 и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне.
Матч продолжался 59 минут. За это время 21-летний Медведев сделал 12 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В четвертьфинале соревнований Aegon Championships Медведев скрестит ракетки с болгарином Григором Димитровым.
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