Шарапова примет участие в командном турнире World Team Tennis

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Шарапова сыграет в двух матчах в составе команды Orange County Breakers 16 и 24 июля. Соперниками будут San Diego Aviators.

World Team Tennis — ежегодный командный турнир, проводящийся с 1974 года.

фоторепортаж С возвращением, Маша! Самая звездная спортсменка России впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний — и одержала победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3).

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира, однако она не примет участие в соревнованиях из-за травмы.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTА) в американском Стэнфорде (призовой фонд — около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Excited to be back with <a href="https://twitter.com/BreakersTennis">@BreakersTennis</a>-<a href="https://twitter.com/WorldTeamTennis">@WorldTeamTennis</a> in OC 7/24 (?<a href="https://t.co/gHmEMU0PRB">https://t.co/gHmEMU0PRB</a>) & San Diego 7/16 (?<a href="https://t.co/MPyVKX00Mo">https://t.co/MPyVKX00Mo</a>)</p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/877910027511582720">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>