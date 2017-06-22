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22 июня 2017, 18:24 | Теннис | GoTennis.ru

Род Лэйвер: Сейчас на игроков оказывается гораздо больше давления

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер оценил уровень современного ATP-Тура.

«Сейчас на игроков оказывается гораздо больше давления, хотя в наше время оно тоже было. Сейчас другая психология.

С годами вино становится только лучше. Вы видели Федерера и Надаля? Они стали лучше и внесли изменения в свою игру.

Что касается молодых игроков, то они хороши, но пока не знают, что делать со своими способностями. Например, у Киргиоса нет качеств, присущих чемпионам, и это не слишком хорошо, но он исправляется, — приводит слова Лэйвера La Repubblica.
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