Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом

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«У меня есть проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому я приму решение относительно участия в Уимблдоне вместо со своей командой. Это в любом случае будет трудный выбор. Я испытываю болезненные ощущения при ходьбе, что является проблемой», — рассказала Свитолина на пресс-конференции.