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https://sport.mail.ru/news/tennis/30160141/
22 июня 2017, 17:45 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина после поражения от итальянки Камилы Джорджи со счётом 4:6, 6:4, 2:6 во втором круге турнира в Бирмингеме рассказала, что может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Пятая ракетка мира украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина после поражения от итальянки <span class=error>Камилы</span> <span class=error>Джорджи</span> со счётом 4:6 6:4 2:6 во втором круге турнира в Бирмингеме рассказала что может пропустить Уимблдон <nobr>из-за </nobr>проблем с <span class=error>ахилловым</span> сухожилием. Увеличить
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«У меня есть проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому я приму решение относительно участия в Уимблдоне вместо со своей командой. Это в любом случае будет трудный выбор. Я испытываю болезненные ощущения при ходьбе, что является проблемой», — рассказала Свитолина на пресс-конференции.
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