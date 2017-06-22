Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30160010/
22 июня 2017, 18:10 | Теннис | "РИА Новости" Украина

Свитолина сенсационно проиграла на теннисном турнире в Бирмингеме

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бирмингеме, призовой фонд которого составляет более 800 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

Во втором круге Свитолина посеянная под 2-м номером уступила пробившейся в основную сетку через квалификацию итальянке <span class=error>Камиле</span> <span class=error>Джорджи</span>. Последняя занимает 102-е место в рейтинге WTA тогда как Свитолина уже вторую неделею удерживает пятую позицию. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором круге Свитолина, посеянная под 2-м номером, уступила пробившейся в основную сетку через квалификацию итальянке Камиле Джорджи со счетом 4:6, 6:4, 2:6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Примечательно, что Джорджи занимает 102-е место в рейтинге WTA, тогда как Свитолина уже вторую неделею удерживает пятую позицию.

Следующей соперницей Джорджи станет австралийка Эшли Барти.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом

Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина после поражения от итальянки Камилы Джорджи со счётом 4:6, 6:4, 2:6 во втором круге турнира в Бирмингеме рассказала, что может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Еще 7 новостей  Все новости

Рассекречены документы о начале Великой Отечественной войны

Португальские футбольные фанаты о русских 'хулиганах': это пропаганда

Что удерживает Запад от войны с Россией

Рассекречены документы о начале Великой Отечественной войны

Португальские футбольные фанаты о русских 'хулиганах': это пропаганда