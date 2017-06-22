Рублёв одолел Южного и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Галле

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Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Андрей 9 раз подала навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Для Андрея этот первый выход в четвертьфинал турнира ATP в карьере, и он гарантированно войдёт в топ-100 рейтинга ATP на следующей неделе.

За выход в полуфинал Рублёв поспорит со своим соотечественником Кареном Хачановым.