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22 июня 2017, 16:47 | Теннис | Чемпионат.com

Рублёв одолел Южного и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Галле

Россиянин Андрей Рублёв (WC) пробился в четвертьфинал турнира в Галле, одолев своего соотечественника Михаила Южного (Q) со счётом 6:0, 3:6, 6:3.

Россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> (WC) пробился в четвертьфинал турнира в <span class=error>Галле</span> одолев своего соотечественника Михаила Южного (Q) со счётом 6:0 3:6 6:3. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Андрей 9 раз подала навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Для Андрея этот первый выход в четвертьфинал турнира ATP в карьере, и он гарантированно войдёт в топ-100 рейтинга ATP на следующей неделе.

За выход в полуфинал Рублёв поспорит со своим соотечественником Кареном Хачановым.
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