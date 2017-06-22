Шведова не сыграет на Уимблдоне из-за травмы
Индийская теннисистка Сания Мирза сообщила, что сменит партнёра по выступлению в парном разряде
из-за того, что представительница Казахстана Ярослава Шведова получила травму.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, я очень расстроена тем, что Шведова травмировалась. К тому же, до конца приёма заявок осталось всего три дня. Но уже ничего не исправишь.
В дуэте с Кирстен мы не получим высокий номер посева, но постараемся показать максимально хороший результат», — цитирует Мирзу ESPN.
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