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https://sport.mail.ru/news/tennis/30158509/
22 июня 2017, 16:43 | Теннис | Sports.kz

Шведова не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

Индийская теннисистка Сания Мирза сообщила, что сменит партнёра по выступлению в парном разряде из-за того, что представительница Казахстана Ярослава Шведова получила травму.

Индийская теннисистка <span class=error>Сания</span> <span class=error>Мирза</span> сообщила что сменит партнёра по выступлению в парном разряде <nobr>из-за </nobr>того что представительница Казахстана Ярослава <span class=error>Шведова</span> получила травму. Увеличить
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«Конечно, я очень расстроена тем, что Шведова травмировалась. К тому же, до конца приёма заявок осталось всего три дня. Но уже ничего не исправишь.

В дуэте с Кирстен мы не получим высокий номер посева, но постараемся показать максимально хороший результат», — цитирует Мирзу ESPN.

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