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22 июня 2017, 16:23 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп получила «уайлд-кард» на турнир в Истбурне

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила «уайлд-кард» на турнир в Истбурне, который пройдёт с 26 июня по 1 июля.

Вторая ракетка мира румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> получила <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> на турнир в Истбурне который пройдёт с 26 июня по 1 июля. Увеличить
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«Очень рада возможности впервые сыграть на турнире в Истбурне. Большое спасибо турниру за “уайлд-кард”. Скоро увидимся в Истбурне», — написала Халеп в своём «твиттере».

В финале прошедшего Открытого чемпионата Франции Халеп проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 4:6, 3:6. В случае успешного выступления на турнире в Истбурне у уроженки Констанцы теоретически будет возможность стать первой ракеткой мира.
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