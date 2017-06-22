Халеп получила «уайлд-кард» на турнир в Истбурне

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«Очень рада возможности впервые сыграть на турнире в Истбурне. Большое спасибо турниру за “уайлд-кард”. Скоро увидимся в Истбурне», — написала Халеп в своём «твиттере».

В финале прошедшего Открытого чемпионата Франции Халеп проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 4:6, 3:6. В случае успешного выступления на турнире в Истбурне у уроженки Констанцы теоретически будет возможность стать первой ракеткой мира.