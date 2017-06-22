Хачанов вышел в четвертьфинал в Халле после отказа Нишикори

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21-летний теннисист сыграл всего пять геймов с третьим «сеяным» Кеи Нишикори всего пять геймов, после чего соперник при счете 2:3 отказался от продолжения борьбы из-за травмы. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между соотечественниками Андреем Рублевым и Михаилом Южным, что означает, что один из полуфиналистов точно будет россиянином.

Халле (Германия).

Турнир ATP Gerry Weber Open.

Призовой фонд 1 836 660 евро.

Открытые корты, трава.

Одиночный разряд.

Второй круг.

ХАЧАНОВ (Россия) — Нишикори (Япония, 3) — 3:2 отказ.