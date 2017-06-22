Хачанов вышел в четвертьфинал в Халле после отказа Нишикори
Первая ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертьфинал травяного турнира категории «500» в немецком Халле.
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21-летний теннисист сыграл всего пять геймов с третьим «сеяным» Кеи Нишикори всего пять геймов, после чего соперник при счете 2:3 отказался от продолжения борьбы
Халле (Германия).
Турнир ATP Gerry Weber Open.
Призовой фонд 1 836 660 евро.
Открытые корты, трава.
Одиночный разряд.
Второй круг.
ХАЧАНОВ (Россия) — Нишикори (Япония, 3) — 3:2 отказ.
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