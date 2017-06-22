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22 июня 2017, 12:25 | Теннис | Чемпионат.com

Уотсон, Робсон, Дияс получили «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона

Стали известны обладательницы «уайлд-кард» в основную сетку третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона.

Стали известны обладательницы <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> в основную сетку третьего турнира Большого шлема 2017 года — Уимблдона. Увеличить
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Приглашения получили представительницы Великобритании Хитер Уотсон, Лора Робсон, Наоми Броэди и Кэти Боултер, а также Зарина Дияс из Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне стало известно, что «уайлд-кард» в квалификацию получили россиянка Анастасия Потапова. В 2016 году уроженка Саратова стала победительницей юниорского Уимблдона.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.
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Российская теннисистка Потапова получила wild card в квалификацию Уимблдона

Российская теннисистка Потапова получила wild card в квалификацию Уимблдона

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова получила специальное приглашение (wild card) в квалификацию Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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