Уотсон, Робсон, Дияс получили «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона
Стали известны обладательницы «уайлд-кард» в основную сетку третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона.
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Приглашения получили представительницы Великобритании Хитер Уотсон, Лора Робсон, Наоми Броэди и Кэти Боултер, а также Зарина Дияс из Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.
Накануне стало известно, что «уайлд-кард» в квалификацию получили россиянка Анастасия Потапова. В 2016 году уроженка Саратова стала победительницей юниорского Уимблдона.
Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.
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