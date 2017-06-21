Беккер погряз в долгах. Почему?

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Верховный суд Лондона объявил экс-первую ракетку мира Бориса Беккера банкротом. У немца внушительные долги перед британским банком Arbuthnot Latham. Адвокат немца Джон Бриггс буквально умолял отложить слушания, чтобы его подзащитный продал часть своего имущества и смог покрыть долги. Однако истцы навстречу бывшему спортсмену не пошли.

«Мы все помним Борис Беккера как выдающего теннисиста и с сожалением относимся ко всей ситуации, — заявили представители суда. — Однако в отсутствии достоверных доказательств платежеспособности перенос дела мы считаем нецелесообразным».

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЕККЕР?

Точная сумма долга неизвестна, однако адвокат утверждает, что недвижимость на Майорке, которую Беккер собирается продавать оценивается примерно в 6 миллионов евро. По словам Бриггса, немцу необходим был месяц, чтобы сделка была одобрена испанским банком, и необходимая сумма была бы перечислена банку-кредитору.

ДОЛГ ПЕРЕД ДЖОКОВИЧЕМ ЗАКРЫТ?

Бриггс заявил журналистам, что суд поспешил с выводами и Беккер на самом деле очень аккуратен с финансами, а произошедшее — нелепое стечение обстоятельств. Это, мягко говоря, неправда. Еще в бытность игроком шестикратный обладатель турниров «Большого шлема» не раз был замечен в казино, СМИ писали о шумных вечерниках на вилле и дорогих покупках. Роскошную жизнь немец продолжил и после окончания карьеры. Ходил даже слух, что Беккер занимал денег у самого Новака Джоковича.

Напомним, что с сербским теннисистом он работал около трех лет, под его руководством Новак сумел выиграть шесть «Больших шлемов» и вернуть себе звание первой ракетки мира. В конце 2016-го пути Джоковича и Беккера разошлись — и в числе возможных причин многие, помимо появления известного «духовного гуру» Пепе Имаса, называли некие финансовые разногласия. Писали, что Беккер должен своему подопечному немалую сумму денег. Впрочем, оба впоследствии эту информацию опровергали.

ВИЛЛА АРЕСТОВАНА НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Недвижимость на Майорке уже дважды была арестована. В 2011 году в суд обратился садовник семейства Беккеров с заявлением о задолженности в размере примерно 300 тысяч евро. Тогда немецкой звезде пришлось брать кредит в банке, чтобы сохранить имущество. Тремя годами позже звезда задолжала уже местной строительной компании около 400 тысяч евро. Власти острова снова дали Беккеру шанс рассчитаться и сняли обременение.

На этот раз расстаться с 9-комнатным особняком все же придется. А ведь в лучшие годы Беккер отдал за него 12 миллионов евро.