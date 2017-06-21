Mallorca Open. Анастасия Павлюченкова взяла у Юлии Гёргес лишь три гейма
17-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, проиграла немке Юлии Гёргес, занимающей 54-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 2/6 во втором раунде турнира на Мальорке.
Теннисистки провели на корте 1 час. За это время они допустили по одной двойной ошибке. При этом 25-летняя Павлюченкова сделала один эйс и ни одного брейка, а 28-летняя Гёргес шесть раз подала навылет и реализовала четыре
Следующей соперницей Гёргес на соревнованиях Mallorca Open станет либо американка Шелби Роджерс, либо немка Сабин Лисицки.
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