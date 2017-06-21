Верховный суд Лондона признал Бориса Беккера банкротом
Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, признан банкротом за внушительные долги. Такое решение принял Верховный суд Лондона. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Чтобы расплатиться с долгами, Беккеру придётся продать недвижимость в Испании, за которую он планирует получить 6 миллионов фунтов. Однако точная сумма задолженности не называется.
Адвокаты теннисиста просили отложить слушание по делу о банкротстве, но представители компании «Эрбатнот Лэтэм» настояли на нём, мотивируя это тем, что задолженность не погашена с 2015 года, а после первого слушания не появилось никаких доказательств погашения спортсменом долга.
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