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21 июня 2017, 18:46 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Такой сложный матч должен помочь мне в дальнейшем

Белоруска Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы над японкой Рисой Одзаки в первом круге турнира на Мальорке со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

Белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span> поделилась впечатлениями от победы над японкой <span class=error>Рисой</span> <span class=error>Одзаки</span> в первом круге турнира на <span class=error>Мальорке</span> со счётом 6:3 4:6 7:6 (9:7). Увеличить
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«Было трудно прервать матч в концовке третьего сета и уже через несколько часов возобновить его. После возобновления игры встреча сразу продолжилась очень интенсивно. Я хорошо начала матч, но постепенно стала уставать и много ошибаться. Я позволила сопернице войти в игру, а она настоящий боец и всегда возвращает почти все мячи на твою сторону. Трудно играть первый матч, нужно время на адаптацию.

Я играла неровно, допускала много простых ошибок. Наверное, этого стоило ожидать после долгого перерыва. Я знаю, над чем мне следует работать. В концовке мне помог опыт. Здорово, что я прошла через такой сложный матч. Это должно помочь мне в дальнейшем, — приводит слова Азаренко официальный сайт WТА.
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Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой Одзаки

Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой Одзаки

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко возвращается в мировой теннисный тур. В первом раунде соревнований в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Азаренко сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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