Евгений Донской вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Великобритании
96-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, в трёх партиях взял вех над аргентинцем Марко Трунгеллити, занимающим 154-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6, 7/6 (1), 6/3 во втором круге «Челленджера» в Илкли (Великобритания).
Встреча длилась 2 часа 6 минут. За это время 27-летний Донской сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал два
В четвертьфинале «Челленджера» в Илкли Донскому предстоит поединок против американца Тэйлора Фритца.
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