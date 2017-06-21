Евгений Донской вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Великобритании

Встреча длилась 2 часа 6 минут. За это время 27-летний Донской сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его ровесник из Аргентины девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале «Челленджера» в Илкли Донскому предстоит поединок против американца Тэйлора Фритца.