Азаренко победила в доигровке своего первого матча после возвращения в теннисный тур

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Поединок первого раунда турнира в испанской Мальорке между Азаренко и Одзаки растянулся на два дня. Во вторник вечером Виктория отлично провела первый сет, выиграв его со счетом 6:3. Вторая партия прошла в упорной борьбе и завершилась победой Одзаки — 6:4. Третий, решающий сет также оказался очень напряженным и затяжным. Обе соперницы устали, но сдаваться не собирались, и при счете 5:4 в пользу японки, когда теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут, рефери принял решение остановить игру из-за наступившей темноты.

Первый матч Виктории Азаренко после возвращения в тур не доигран из-за темнотыНа турнире в испанской Мальорке Виктория отлично начала стартовый сет, выиграв у японки Рисы Одзаки 4 гейма подряд. После этого соперница взяла два гейма, но затем белоруска снова прибавила и завершила партию со счетом 6:3 в свою пользу.

Сегодняшняя доигровка началась с подачи Одзаки, которой до выигрыша матча оставалось взять всего один гейм. Однако Виктория не зря славится своим боевым характером — она сумела переломить ход встречи и добилась победы 7:6 (9:7).

Во втором раунде Виктория Азаренко будет соперничать с хорватской теннисисткой Аной Конюх, которая накануне взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер — 7:6, 4:6, 6:3. После выступления на Мальорке Виктория отправится в Англию, где будет готовиться к старту на Уимблдонском турнире, который пройдет с 3 по 16 июля.