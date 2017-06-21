Азаренко победила в доигровке своего первого матча после возвращения в теннисный тур
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко выиграла свой первый матч после возвращения в теннисный тур у японки Рисы Одзаки — 6:3, 4:6, 7:6 (9:7), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Поединок первого раунда турнира в испанской Мальорке между Азаренко и Одзаки растянулся на два дня. Во вторник вечером Виктория отлично провела первый сет, выиграв его со счетом 6:3. Вторая партия прошла в упорной борьбе и завершилась победой Одзаки — 6:4. Третий, решающий сет также оказался очень напряженным и затяжным. Обе соперницы устали, но сдаваться не собирались, и при счете 5:4 в пользу японки, когда теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут, рефери принял решение остановить игру
Первый матч Виктории Азаренко после возвращения в тур не доигран
Сегодняшняя доигровка началась с подачи Одзаки, которой до выигрыша матча оставалось взять всего один гейм. Однако Виктория не зря славится своим боевым характером — она сумела переломить ход встречи и добилась победы 7:6 (9:7).
Во втором раунде Виктория Азаренко будет соперничать с хорватской теннисисткой Аной Конюх, которая накануне взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер — 7:6, 4:6, 6:3. После выступления на Мальорке Виктория отправится в Англию, где будет готовиться к старту на Уимблдонском турнире, который пройдет с 3 по 16 июля.
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