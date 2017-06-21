Мальорка. Кристина Плишкова стала участницей ¼ финала турнира
Чешская теннисистка Кристина Плишкова преодолела барьер второго круга соревнований на Мальорке, победив в двух сетах итальянку Франческу Скьявоне, — 6/3, 7/6 (7).
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За 1 час 41 минуту матча 46-я ракетка мира, 25-летняя Кристина, сделала два брейка и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 36-летняя Скьявоне, занимающая 73-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила четыре эйса и семь двойных ошибок. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.
В четвертьфинале турнира Mallorca Open Плишкова сыграет либо с американкой Кэтрин Беллис, либо с немкой Моной Бартель.
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