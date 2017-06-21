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https://sport.mail.ru/news/tennis/30145871/
21 июня 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

Мальорка. Кристина Плишкова стала участницей ¼ финала турнира

Чешская теннисистка Кристина Плишкова преодолела барьер второго круга соревнований на Мальорке, победив в двух сетах итальянку Франческу Скьявоне, — 6/3, 7/6 (7).

Чешская теннисистка Кристина <span class=error>Плишкова</span> преодолела барьер второго круга соревнований на <span class=error>Мальорке</span> победив в двух сетах итальянку <span class=error>Франческу</span> Скьявоне — 6/3 7/6 (7). Увеличить
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За 1 час 41 минуту матча 46-я ракетка мира, 25-летняя Кристина, сделала два брейка и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 36-летняя Скьявоне, занимающая 73-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила четыре эйса и семь двойных ошибок. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

В четвертьфинале турнира Mallorca Open Плишкова сыграет либо с американкой Кэтрин Беллис, либо с немкой Моной Бартель.
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