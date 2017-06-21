Aegon Championships. Виктор Троицки завершил выступление на соревнованиях

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За 1 час 5 минут, проведённых на корте, 39-я ракетка мира, 31-летний Троицки, один раз взял подачу оппонента, сделал восемь эйсов и четыре двойные ошибки. 27-летний Дональд, занимающий 55-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал три брейк-пойнта, выполнил два эйса и один раз ошибся при подаче. Американец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

В ¼ финала соревнований Aegon Championships Янг сразится с победителем игры хорвата Марина Чилича и Стефана Козлова из США.