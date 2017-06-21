Ришар Гаске прошёл в четвертьфинал соревнований в Галле
Французский теннисист Ришар Гаске преодолел барьер второго раунда турнира в Галле, обыграв в двух сетах австралийца Бернарда Томича, — 6/3, 6/3.
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За 58 минут, проведённых на корте, 30-я ракетка мира, 31-летний Ришар, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний Томич, занимающий 61-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника и выполнил четыре эйса. Француз остаётся лидером в личных встречах игроков — 7:2.
В ¼ финала соревнований Gerry Weber Open Гаске померится силами с победителем игры австрийца Доминика Тима и Робина Хаазе из Нидерландов.
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