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https://sport.mail.ru/news/tennis/30144701/
21 июня 2017, 14:31 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске прошёл в четвертьфинал соревнований в Галле

Французский теннисист Ришар Гаске преодолел барьер второго раунда турнира в Галле, обыграв в двух сетах австралийца Бернарда Томича, — 6/3, 6/3.

Французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> преодолел барьер второго раунда турнира в <span class=error>Галле</span> обыграв в двух сетах австралийца <span class=error>Бернарда</span> <span class=error>Томича</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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За 58 минут, проведённых на корте, 30-я ракетка мира, 31-летний Ришар, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний Томич, занимающий 61-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника и выполнил четыре эйса. Француз остаётся лидером в личных встречах игроков — 7:2.

В ¼ финала соревнований Gerry Weber Open Гаске померится силами с победителем игры австрийца Доминика Тима и Робина Хаазе из Нидерландов.
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