Ришар Гаске прошёл в четвертьфинал соревнований в Галле

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За 58 минут, проведённых на корте, 30-я ракетка мира, 31-летний Ришар, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний Томич, занимающий 61-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника и выполнил четыре эйса. Француз остаётся лидером в личных встречах игроков — 7:2.

В ¼ финала соревнований Gerry Weber Open Гаске померится силами с победителем игры австрийца Доминика Тима и Робина Хаазе из Нидерландов.