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https://sport.mail.ru/news/tennis/30144690/
21 июня 2017, 14:29 | Теннис | «Прессбол»

БТФ: В перспективе в нашей стране возможно проведение турниров АТП и ВТА, однако пока это нецелесообразно

Пресс-служба Белорусской теннисной федерации рассказала, почему в нашей стране не проводятся турниры под эгидой АТП и ВТА.

«В перспективе проведение в нашей стране турниров АТП и ВТА возможно, однако нужно учитывать, что это должно помогать отечест­венным спортсменам в наборе рейтинговых очков. Сегодня у нас много талантливых юниоров, поэтому целесообразно проводить турниры невысокой категории. В будущем не исключены и соревнования более высокого уровня, тем более что для этого у нас есть необходимая инфраструктура. Можно задействовать даже «Минск-Арену», — как передает by.tribuna.com, заявили в БТФ.

Сегодня Беларусь не проводит даже соревнования младшей серии: ATP Challenger у мужчин и WTA 125k у женщин. Чтобы стать организатором турнира серии ATP Challenger, нужно учредить призовой фонд в размере не менее 40 тысяч долларов, а самый простой турнир под эгидой WTA потребует 125 тысяч долларов в качестве призовых, которые не учитывают организационные расходы.

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