Российская теннисистка Потапова получила wild card в квалификацию Уимблдона

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Уимблдон станет для 16-летней Потаповой первым в карьере взрослым турниром серии Большого шлема. Ранее россиянка выступала на турнирах Большого шлема в юниорских соревнованиях.

Также за попадание в основную сетку турнира через квалификацию поборются две другие россиянки: Анна Блинкова и Анна Калинская.

Потапова была признана лучшей юниоркой (игроки до 18 лет) 2016 года по версии Международной федерации тенниса (ITF). В 2016 году россиянка одержала победу на юниорском Уимблдоне.

Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня, основная часть соревнований — с 3 по 16 июля.