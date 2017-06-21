Российская теннисистка Потапова получила wild card в квалификацию Уимблдона
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова получила специальное приглашение (wild card) в квалификацию Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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Уимблдон станет для 16-летней Потаповой первым в карьере взрослым турниром серии Большого шлема. Ранее россиянка выступала на турнирах Большого шлема в юниорских соревнованиях.
Также за попадание в основную сетку турнира через квалификацию поборются две другие россиянки: Анна Блинкова и Анна Калинская.
Потапова была признана лучшей юниоркой (игроки до 18 лет) 2016 года по версии Международной федерации тенниса (ITF). В 2016 году россиянка одержала победу на юниорском Уимблдоне.
Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня, основная часть соревнований — с 3 по 16 июля.
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