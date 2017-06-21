Новак Джокович сыграет на турнире в Истбурне
Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в соревнованиях Aegon International Eastbourne, которые пройдут с 26 июня по 1 июля, воспользовавшись wild card от организаторов турнира.
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Отметим, что в те сезоны, когда сербский спортсмен становился триумфатором Уимблдона, он не проводил не траве ни одного матча перед «мэйджором».
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