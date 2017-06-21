Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30143914/
21 июня 2017, 13:44 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович сыграет на турнире в Истбурне

Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в соревнованиях Aegon International Eastbourne, которые пройдут с 26 июня по 1 июля, воспользовавшись wild card от организаторов турнира.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович примет участие в соревнованиях Aegon International Eastbourne которые пройдут с 26 июня по 1 июля воспользовавшись <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> от организаторов турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что в те сезоны, когда сербский спортсмен становился триумфатором Уимблдона, он не проводил не траве ни одного матча перед «мэйджором».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 июня

Ришар Гаске прошёл в четвертьфинал соревнований в Галле

Франческа Скьявоне: Старт травяного сезона можно считать успешным

Сабин Лисицки: Скучала даже по вопросам журналистов!