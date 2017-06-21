Стал известен список обладателей wild card на Уимблдон
Организаторы Уимблдона, который пройдёт с 3 по 16 июля, объявили список обладателей wild card на участие в основной сетке соревнований.
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Приглашение в турнирную сетку мужских соревнований получили британцы британцы Джеймс Уорд, Брайден Клайн и Кэмерон Норри, а также канадец Денис Шаповалов и немец Томми Хаас.
В женском турнире примет участие Зарина Дияс из Казахстана, а также британки Кэти Бултер, Лора Робсон, Наоми Броуди и Хизер Уотсон.
Отметим, что чемпионка юниорского Уимблдона-2016 Анастасия Потапова получила специальное приглашение в квалификацию взрослого «мэйджора».
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