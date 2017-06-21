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https://sport.mail.ru/news/tennis/30142396/
21 июня 2017, 12:18 | Теннис | GoTennis.ru

Тамире Пажек диагностирована невралгия тройничного нерва

Австрийская теннисистка Тамира Пажек, не принимавшая участие в турнирах WTA с осени минувшего года, рассказала о том, что врачи диагностировали ей невралгию тройничного нерва. Это хроническое заболевание, которое сопровождается резкими приступами головной боли.

Австрийская теннисистка <span class=error>Тамира</span> <span class=error>Пажек</span> не принимавшая участие в турнирах WTA с осени минувшего года рассказала о том что врачи диагностировали ей невралгию тройничного нерва. Это хроническое заболевание которое сопровождается резкими приступами головной боли. Увеличить
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«Сейчас я путешествую, провожу время с друзьями и надеюсь, что смогу справиться со всеми трудностями. Думаю, что вернусь на корт уже в следующем сезоне», — написала Пажек в своём Instagram.
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