Тамире Пажек диагностирована невралгия тройничного нерва
Австрийская теннисистка Тамира Пажек, не принимавшая участие в турнирах WTA с осени минувшего года, рассказала о том, что врачи диагностировали ей невралгию тройничного нерва. Это хроническое заболевание, которое сопровождается резкими приступами головной боли.
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Видимо, что-то случилось...
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«Сейчас я путешествую, провожу время с друзьями и надеюсь, что смогу справиться со всеми трудностями. Думаю, что вернусь на корт уже в следующем сезоне», — написала Пажек в своём Instagram.
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