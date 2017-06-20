Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Лондоне
Россиянин Даниил Медведев преодолел барьер первого раунда на теннисном травяном турнире в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
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Во вторник российский теннисист в трех сетах сломил сопротивление француза Николя Маю — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.
В следующем круге Медведев сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, который взял верх над третьей ракеткой турнира канадцем Милошем Раоничем.
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