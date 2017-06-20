Первый матч Виктории Азаренко после возвращения в тур не доигран из-за темноты

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На турнире в испанской Мальорке Виктория отлично начала стартовый сет, выиграв у японки Рисы Одзаки 4 гейма подряд. После этого соперница взяла два гейма, но затем белоруска снова прибавила и завершила партию со счетом 6:3 в свою пользу. Во втором сете борьба была более напряженной, и японка сумела добиться успеха — 6:4. В решающей партии Одзаки вырвалась вперед — 4:1, затем Вика сократила разрыв до минимума — 4:3, потом счет стал 5:4 в пользу японки и судьи приняли решения перенести доигровку встречи на завтра.

Соревнования на Мальорке завершатся 25 июня, после чего Виктория Азаренко отправится в Англию и будет готовиться к Уимблдонскому турниру, который начнется 3 июля.