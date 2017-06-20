Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30137516/
20 июня 2017, 23:11 | Теннис | БЕЛТА

Первый матч Виктории Азаренко после возвращения в тур не доигран из-за темноты

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый матч Виктории Азаренко после возвращения в теннисный тур не доигран из-за наступления темноты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования на <span class=error>Мальорке</span> завершатся 25 июня после чего Виктория <span class=error>Азаренко</span> отправится в Англию и будет готовиться к Уимблдонскому турниру который начнется 3 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На турнире в испанской Мальорке Виктория отлично начала стартовый сет, выиграв у японки Рисы Одзаки 4 гейма подряд. После этого соперница взяла два гейма, но затем белоруска снова прибавила и завершила партию со счетом 6:3 в свою пользу. Во втором сете борьба была более напряженной, и японка сумела добиться успеха — 6:4. В решающей партии Одзаки вырвалась вперед — 4:1, затем Вика сократила разрыв до минимума — 4:3, потом счет стал 5:4 в пользу японки и судьи приняли решения перенести доигровку встречи на завтра.

Соревнования на Мальорке завершатся 25 июня, после чего Виктория Азаренко отправится в Англию и будет готовиться к Уимблдонскому турниру, который начнется 3 июля.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Как в Национальном аэропорту Минск Боинг освобождали от террористов

Хулиганы из Столинского района несколько часов избивали знакомого

В будущем в Беларуси может появиться свой легковой автомобиль