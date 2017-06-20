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20 июня 2017, 22:58 | Теннис | Чемпионат.com

Куличкова в трёх сетах уступила Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Елизавета Куличкова (Q) в первом круге турнира в Бирмингеме в упорной борьбе уступила испанке Гарбинье Мугурусе (6) со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

Россиянка Елизавета <span class=error>Куличкова</span> (Q) в первом круге турнира в Бирмингеме в упорной борьбе уступила испанке <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусе (6) со счётом 3:6 6:3 4:6. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. 21-летняя уроженка Новосибирска, занимающая 154-е место в рейтинге WТА, сделала 6 эйсов и 11 двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 10 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Её оппонентка 10 раз подала навылет при 5 двойных.

Следующей соперницей Мугурусы станет американка Элисон Риске, переигравшая хорватку Донну Векич — 6:2, 7:6 (7:2).
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