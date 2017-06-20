Южный сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Халле
Россиянин Михаил Южный в двух сетах обыграл хорвата Иво Карловича в первом круге турнира ATP в Халле.
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В следующем раунде он встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым.
Халле (Германия).
Турнир ATP Gerry Weber Open.
Призовой фонд 1 836 660 евро.
Открытые корты, трава.
Одиночный разряд.
Первый круг.
ЮЖНЫЙ (Россия, Q) — Карлович (Хорватия) — 6:3, 7:6 (8:6).
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