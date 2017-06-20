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20 июня 2017, 21:15 | Теннис | Спорт-Экспресс

Южный сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Халле

Россиянин Михаил Южный в двух сетах обыграл хорвата Иво Карловича в первом круге турнира ATP в Халле.

Россиянин Михаил Южный в двух сетах обыграл хорвата <span class=error>Иво</span> Карловича в первом круге турнира ATP в Халле. Увеличить
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В следующем раунде он встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым.

Халле (Германия).

Турнир ATP Gerry Weber Open.

Призовой фонд 1 836 660 евро.

Открытые корты, трава.

Одиночный разряд.

Первый круг.

ЮЖНЫЙ (Россия, Q) — Карлович (Хорватия) — 6:3, 7:6 (8:6).
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